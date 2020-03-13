Крупнейшие мировые кинокомпании перенесли премьеры новых блокбастеров

Первыми, кто объявил о переносе премьеры, стали создатели фильма новой части "бондианы" – релиз картины "Не время умирать" планировался на 3 апреля, но из-за коронавируса премьера в Великобритании перенесена на 12 ноября, в США – на 25 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

О переносе выхода картин сообщили прокатчики фильма "Кролик Питер 2" Sony Pictures Productions, релиз перенесли с апреля на август.

Студия Disney также отказалась от премьеры трех картин: "Мулан", "Новые мутанты" и "Оленьи рога", которые должны были выйти 26 марта, 2 апреля и 15 апреля соответственно.

Кинокомпания Universal Pictures отложила на год выпуск девятой части блокбастера "Форсаж", который должен был выйти на экраны 20 мая 2020 года. Фильм перенесен на 2 апреля 2021 года.

О переносе премьеры сообщил режиссер фильма "Тихое место 2" Джон Красински. Премьера картины должна была состояться в Великобритании 18 марта, в США – 20 марта.

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Кроме того, по всему миру отменяются съемки фильмов. Так, об отмене съемок сообщили создатели четвертой части фильма "Миссия невыполнима", которые проходили в Италии, отменились съемки фильма киновселенной Marvel "Сокол и Зимний Солдат", которые проходили в Праге.

В Ванкувере отменена работа над четвертым сезоном сериала "Ривердэйл", так как один из членов съемочной группы контактировал с человеком, у которого обнаружили коронавирус.