Зеленский изменил состав Национального совета по инвестициям

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №79/2020 от 12 марта обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Председателем совета остается президент Владимир Зеленский, а его секретарем назначен Леван Варшаломидзе (по согласованию).

В состав совета также введены глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Игорь Жовква и Юлия Ковалив, которая станет заместителем секретаря Совета.

Также в совет вошли премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр финансов Игорь Уманский, министр юстиции Денис Малюська, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Национального банка Яков Смолий, а также советник президента Олег Устенко и глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

В части представителей бизнеса в состав совета по согласованию вошли президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики "SOCAR" Ровнаг Абдуллаев, председатель правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Ахмет Акча, генеральный директор компании Unilever N.V. Алан Джоуп, председатель совета директоров японской Marubeni Corporation Фумио Кокуба, председатель правления компании Metro AG Олаф Кох, гендиректор компании Engie S.A. Изабель Кочер.

Также в совет введен главный исполнительный директор корпорации Citigroup Inc. по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвид Ливингстон, глава компании Louis Dreyfus Holding Б.V. Маргарита Луи-Дрейфус, глава компании Cargill Inc. Дэвид Макленнан, руководитель компании Rakuten Inc. Хироши Микитани, председатель правления и генеральный директор компании Arcelor Mittal Limited Лакшми Нивас Миттал, президент группы компаний Sumitomo Corp. Кунихару Накамура, президент General Electric Жером Пекресс, президент Holtec International, Inc. Крис Сингх, гендиректор группы компаний DP World Султан Ахмед Бин Сулайем, гендиректор группы Vitol Holding B.V. Ян Тейлор.

Кроме того, в совет введены главный операционный директор Международной финансовой корпорации Стефани фон Фриденбург, гендиректор Bunge Limited Грегори Хекман, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, а также руководитель POSCO Intemational Corp. Ким Янг-Санг.