Украина закроет границу для иностранцев на две недели, – СНБО (обновлено)

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решением Совета национальной безопасности и обороны будем принимать", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что данное ограничение касается всех иностранцев, за исключением дипломатов и сотрудников ряда международных организаций, а решение о допуске остальных граждан будет принимать Министерство иностранных дел Украины.

"Это для иностранцев. Иностранцы через 48 часов смогут попасть только те, которые работают в наших дипломатических учреждениях, которые работают в соответствующих организациях ООН, ЮНИСЕФ и др. Остальные будут попадать на нашу территорию только после общения с нашим Министерством иностранных дел", – сказал Данилов.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 11 марта, утвердил меры для противостояния угрозе эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В том числе Кабмин ввел карантин во всех учреждениях образования с 12 марта сроком на три недели. Кроме того, предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.