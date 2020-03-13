Украина закроет границу для иностранцев на две недели, – СНБО

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решением Совета национальной безопасности и обороны будем принимать", - сказал Данилов.