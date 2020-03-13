Минэкоэнерго завершает законопроект об энергоэффективности

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин во время панельной дискуссии "Трансформация энергетики Украины", которая проходила в Американской торговой палате в Украине, передает БизнесЦензор.

"Ставим своей задачей повышение уровня энергоэффективности всей экономики. Если раньше правительство концентрировалось на термомодернизации жилых зданий, сейчас мы планируем расширить государственную поддержку для внедрения энергоэффективных мероприятий для МСБ, стимулировать развитие рынка энергоаудита и внедрение систем энергоменеджмента. Кроме этого, планируем внедрить энергоэффективные публичные закупки, а также повышать энергоэффективность зданий бюджетной сферы", - сообщил Рябчин.

По его словам, в планах Мінекоенерго в пилотном режиме сделать "зеленые" кредиты в поддержку промышленных предприятий и ЭСКО компаний, которым не хватает оборотного капитала, чтобы охватить более энергоэффективных проектов. Также планируется стимулировать энергоэффективность в транспорте, вводя электромобильную инфраструктуру, поддерживать технологии аккумуляции "зеленой" энергии.

Кроме того, в 2020 году важным элементом остается реформирование налога на СО2. Выбросы углерода, способствующие изменению климата-одна из крупнейших глобальных угроз в мире. По данным исследования НАСА, подтвержденными Гидрометцентром, если взять данные за период 1950-1980 годов и сравнить с 2019 годом, то в Украине уже выросла средняя годовая температура плюс 3 градуса, и это еще не конец.

"Сейчас налог СО2 собирается с предприятий, которые выбрасывают больше чем 500 тонн СО2, а таких предприятий насчитывается около 3-4 тыс. Мы хотим модифицировать этот налог, чтобы облагать ископаемое топливо, что импортируется и добывается в Украине. А средства от налога направлять на энергоэффективность домохозяйств и предприятий, на зеленую трансформацию. И такой законопроект уже разрабатывается в Минэкоэнерго", - подытожил замминистра.