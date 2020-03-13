Минэкономики ухудшит прогноз на 2021-2023 годы

Об этом сообщило министерство в ответ на запрос агентства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обнародовать цифры сегодня рано. Единственное, что можем отметить, что темпы роста экономики будут слабее по сравнению с прогнозированными раньше, прежде всего, из-за более слабого экспорта, что обусловлено снижением спроса и цен на мировых рынках", – указали в Минэкономики.

В то же время в отличие от прошлых кризисных периодов министерство не ожидает, что экономика Украины провалится существенно глубже по сравнению с другими странами.

"Ключевые основания для этого – взвешенная макроэкономическая политика в последние годы (и фискальная, и монетарная), более надежная банковская система (высокая ликвидность), отсутствие значительных дисбалансов во внешней сфере (дефицит счета текущих операций ожидается на уровне около 3% от ВВП, размер международных резервов – $26,6 млрд) и квазифискальных дефицитов (например, в энергетической сфере)", – поясняет Минэкономики.

Ранее министерство с осторожностью относилось к оценкам влияния распространения нового коронавируса на мировую и отечественную экономику. С учетом таких оценок был составлен предварительный обновленный макропрогноз.

"Последние события на мировых рынках показали, что это влияние будет более сильным. В рамках нынешнего прогнозного цикла мы будем это все изучать, отслеживать динамику мировых рынков, формировать и оценивать вероятность разных сценариев для Украины", – добавили в министерстве.

Как сообщалось, согласно обнародованному в октябре 2019 года макроэкономическому прогнозу Минэкономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/$, в 2021-м – 27,2 грн/$, в 2022-м – 27,5 грн/$ по базовому сценарию, по оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022-м.

Консервативная оценка Минэкономики предусматривает рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на 3,7%, оптимистичная – на 4,8%.