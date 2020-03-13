"Приватбанк" пытается вернуть переданные в лизинг 247 АЗС из-за долга в 2 миллиарда

Согласно данным судебного реестра, 10 марта Хозсуд города Киева по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС ввел обеспечительные меры и запретил банку предпринимать любые действия по возврату объектов в собственность банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Из материалов суда следует, что в 2016 году 15 компаний из орбиты группы "Приват" заключили договоры финансового лизинга, по которым получили от банка 247 АЗС в 20 областях. В дальнейшем эти компании передали заправочные станции 38 компаниям-операторам, но перестали платить лизинговые платежи государственному банку.

Общая сумма задолженности 14 из 15 компаний-владельцев АЗС по договорам лизинга составляет 2,02 млрд грн, согласно материалам судебных процессов, которые в 2019 году проходили между "Приватбанком" и этими компаниями.

Из этих судебных процессов также стало известно, что в 2017 году ПАО "Укрнафта" официально обращалось в "Приватбанк" с просьбой дать согласие на передачу компании в сублизинг как минимум часть этих АЗС.

"По состоянию на сегодня, "Приватбанком" совершаются активные действия по разрыву договоров лизинга и возврату объектов лизинга", – сказано в определении суда.

Из судебного документа следует, что "ПриватБанк" уже разослал по юридическим адресам компаний-владельцев уведомления о разрыве договоров и получил исполнительные надписи нотариусов (распоряжение нотариуса относительно принудительной передачи или возвращения имущества кредитору) о возврате имущества. Также на основании распоряжений нотариуса открыты исполнительные производства.

"Заявители (компании-арендаторы) считают, что указанными действиями "Приватбанк" нарушает их права на мирное владение и пользование переданными им на основании договоров аренды объектами недвижимого имущества – автозаправочными станциями в общем количестве 247 единиц", – говорится в судебном решении.

Суд запретил "Приватбанку" расторгать договоры лизинга, а также совершать любые действия, направленные на расторжение договоров аренды между компаниями группы "Приват".

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Как отмечает издание, 247 АЗС составляют 25% от общего количества АЗС группы "Приват" без учета станций "Укрнафты".

Напомним, в 2019 году "ПриватБанк" начал реализацию 66 неработающих нефтебаз группы "Приват", которые перешли в собственность банка по договорам финансового лизинга.

На сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы "Приват". В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской – 40%, в остальных регионах – от 20 до 25%.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника – НПЗ "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров.

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей.