Перед входом в Раду у нардепов будут проверять температуру

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если мы говорим о дополнительных мерах, будет идти скрининг температурный… перед входом в здание Верховной Рады Украины. Я думаю, что правила должны быть одни для всех. Когда люди возвращаются из стран, если мы вводим такие ограничения, тут я понимаю, что это большое количество людей. Я думаю, что все отнесутся к этому с пониманием", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

На вопрос о том, какие меры будут предприниматься, если депутат с высокой температурой все же захочет зайти в зал заседаний, Разумков подчеркнул, что алгоритм действий на такой случай разработан.

"Мне кажется, что я смогу найти аргументы, и коллеги по парламенту смогут найти аргументы, чтобы объяснить таким депутатам – я уверен таких не будет – но если такая ситуация и появится, объяснить, почему этого не надо делать. Алгоритм действий, что надо делать, если у человека обнаружено температуру, отработан", - пояснил он.