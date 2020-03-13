Кабмин начнет проводить заседания онлайн

Такое предложение вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова было принято единогласно с доработкой в ​​двухдневный срок, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам вице-премьера, введение онлайн-заседаний Кабмина призвано ограничить собрания людей в период распространения коронавирусной инфекции.

"Учитывая угрозы, связанные с коронавирусной инфекцией и для обеспечения стабильной работы правительства, предлагаю внести соответствующие изменения в регламент Кабинета министров и ввести возможность проведения онлайн-заседаний. Даже члены правительства, которые не смогут лично присутствовать на заседании, смогут принять участие в принятии решений с онлайн-участием", – пояснил Федоров.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук после своего назначения закрыл заседания правительства со 2 сентября 2019 года. До этого с 2014 года заседания проходили в открытом формате, за исключением вопросов с ограниченным доступом.