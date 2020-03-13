Renault ведет переговоры о сборке Lada на Запорожском автозаводе Васадзе

Об этом сообщила LIGA.net коммуникационный менеджер Groupe Renault региона Евразия Калина Иорданова, передает БизнесЦензор.

В Renault отмечают, что обсуждение сотрудничества началось в прошлом году и сейчас оно продолжается. Французский автоконцерн уже провел аудит качества линии сборки на заводе ЗАЗ. В рамках тестовой сборки на линии ЗАЗа было выпущено несколько автомобилей марки Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus.

"Аудит производственных мощностей важен, но это только первый шаг в обсуждении производственных проектов. Переговоры ведутся, и мы не можем раскрывать какие-либо подробности", - отметила Калина Иорданова.

Она уточнила, что Groupe Renault обсуждает потенциальное партнерство только с УкрАвто. На вопрос, рассматривает ли Renault приобретения доли в ЗАЗ Иорданова ответила, что "приобретение не обсуждалось".

В октябре 2019 года появилась информация, что в Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana. На ЗАЗе тогда пояснили, что ведут переговоры по совместному проекту с группой Renault. В начале марта 2020 года в Запорожских СМИ появилась информация о том, что ЗАЗ начал тестовый выпуск автомобилей Lada.

ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. С 2019 года завод не производит легковых автомобилей. В прошлом году ЗАЗ выпустил 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили спецназначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса. Также на мощностях Запорожского завода выпускаются автобусы и грузовые автомобили.

Российский "АвтоВаз" входит в группу Renault. Французская корпорация выкупила контрольный пакет акций российской компании в январе 2017 года.