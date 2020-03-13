БизнесЦензор

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13.03.20 13:23

Multiplex закрылт кинотеатры в Киеве, Житомире и Луцке

Сеть кинотеатров Multiplex заявляет о закрытии на карантин своих кинотеатров в Киеве, Житомире и Луцке.

Multiplex закрылт кинотеатры в Киеве, Житомире и Луцке

Об этом со ссылкой на пресс-службу Multiplex сообщает БизнесЦензор.

"Дорогие посетители, официально сообщаем, что кинотеатры Multiplex в городе Киев, городе Житомир и городе Луцк закрываются на карантин до 31 марта", - сообщает компания.

Компания сообщает, что билеты, купленные в кассах кинотеатра, можно вернуть сегодня до 18.00. Онлайн-билеты будут возвращены автоматически.

"Кинотеатры в других городах Украины работают в обычном режиме. Если будут изменения, мы сообщим", - сообщает Multiplex.

Как сообщал БизнесЦензор, в Киеве до конца марта введены ограничения на проведение массовых мероприятий, концертов и киносеансов. Сегодня власти Львова также ограничили массовые мероприятия в городе.

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