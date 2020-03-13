Во Львове запретили все массовые мероприятия и посещение спортзалов

Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова сообщает БизнесЦензор.

В случае острой необходимости во Львове по отдельному решению властей может быть разрешено собрание до 50 человек, если оно касается обеспечения жизнедеятельности города.

"Принято решение запретить любые собрания на территории города Львова, учитывая семинары, конференции, театральные представления, форумы, презентации, посещение библиотек, медиатек, спортивных залов и тому подобное. Исключение - только для официальных структур, осуществляющих функционирования города, области в чрезвычайный период и по отдельному решению штаба - но не более 50 человек", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Также мэрия Львова разработает систему онлайн-конференций и совещаний.

Власти города решили выделить дополнительные средства на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования; магазинам с продуктами питания, а также аптекам рекомендовали перейти на круглосуточный режим работы.