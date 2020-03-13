Аэропорты Украины увеличили пассажиропоток на 15%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается на сайте Государственной авиационной службы Украины, в международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов увеличился в указанный период на 16,6% - до 1,913 млн чел.

Согласно статистике Госавиаслужбы, в январе-феврале-2020 украинские авиакомпании обслужили 1,547 млн чел., что на 3,1% больше показателя за тот же период 2019 года. Из них в международном сообщении было перевезено 1,385 млн пассажиров (рост на 3% к январю-февралю 2019 года).

При этом за два месяца 2020 года украинские авиакомпании выполнили 12,7 тыс. коммерческих рейсов (сокращение составило 2,9%), в т. ч. международных – 10,5 тыс. (сокращение – на 2,6%).

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,337 млн пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.