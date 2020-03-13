Почти 24 тысячи клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" контролируют счета через Viber

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Этот канал дистанционного управления лицевым счетом позволяет клиентам компании передавать показания счетчика, контролировать состояние своего лицевого счета и платить за газ и за его доставку. Кроме того, с одной аккаунта в Viber можно зарегистрировать сразу пять лицевых счетов", - сообщает компания.

Пользователи чат-бота 7104ua в Viber недавно получили новую дополнительную функцию этого приложения: возможность загружать счета за доставку газа в формате PDF и сразу осуществлять оплату с минимальной комиссией.

Стать пользователем чат-бота 7104ua в Viber может каждый клиент "Хмельницкгаз Сбыта". Для этого достаточно отсканировать QR-код. После этого можно платить за газ и за его доставку из любой точки в режиме 24/7, видеть движение средств, выбирать комиссию при оплате в удобном сервисе, а также осуществлять все операции в безопасном режиме.

"Данный сервис становится все более популярным среди наших клиентов, - информирует директор "Хмельницкгаз сбыта" Андрей Левицкий. - Ведь только за короткое время почти 24 тыс. подолян установили данное приложение и исключительно дистанционно контактируют со своей газоснабжающей компанией и не нуждаются в посещении центров обслуживания и простое в очередях. Ведь чат-бота 7104ua в Viber - это действительно удобно, просто и быстро".

Самым популярным онлайн-сервисом, как и раньше, остается "Личный кабинет", в котором можно зарегистрироваться на сайте 104.ua.

Кабинет имеет еще более широкий функционал, и, кроме передачи показаний счетчика и оплаты за газ, дает возможность клиентам отправить сообщение газовой компании и заказать обратный звонок Контакт-центра, загрузить и распечатать квитанции не только на оплату газа, а также его доставку. Поэтому сейчас уже около 110 тыс. подолян успешно пользуются Личным кабинетом на сайте 104.ua и имеют круглосуточный доступ к собственному счету.