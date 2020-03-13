Украина начала закачку газа в хранилища

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Так в минувшую среду нетто-закачка превысила нетто-отбор из хранилищ на 3,84 млн куб. м. В частности, ПХГ 11 марта пополнились на 3,87 млн куб. м при отборе 0,03 млн куб. м.

По состоянию на 11 марта в ПХГ находится 15,81 млрд куб. м газа. Такой объем газа даже превышает уровень запасов при вхождении в отопительный сезон 2016//17 годов, когда в хранилищах находилось 14,73 млрд куб. м (12 октября 2016 года).

Столь значительные запасы связаны с закачкой дополнительных объемов в хранилища на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины после 2019 года, а также аномально теплой зимой.

Кроме того, Украина с марта увеличила импорт газа на треть. Если среднесуточный импорт на протяжении февраля составил 29,4 млн куб. м, то 1-11 марта он возрос до 39,6 млн куб. м/сутки. С учетом теплой погоды, а также значительных запасов в ПХГ и существующей текущей добычи, которые полностью могут удовлетворить внутреннее потребление, рост импорта может быть связан с завозом в страну излишков газа из Европы.

Директор газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в середине февраля прогнозировал увеличение спроса на услугу хранения газа в Украине.

"Мы видим, что с точки зрения трейдеров изменился подход, они видят добавленную стоимость и ценность хранилищ. В Европе все хранилища забиты, и они повезут его сюда держать, потому что девать его некуда больше. Зимы нет, низкое потребление. Для Украины это плюс - хранилища востребованы", - сказал он.

Ранее Фаворов в интервью агентству также отмечал, что ПХГ Украины имеют значительный потенциал для коммерчески успешной работы. "Производство газа в мире идет равномерно в течение года. Плюс-минус одни и те же объемы, включая США и страны Ближнего Востока. А потребление – является сезонным. То есть, в первом и четвертом кварталах пики потребления, а летом – просадка. Летнее мировое производство газа необходимо где-то хранить, и у Украины огромный потенциал для коммерциализации своих хранилищ", - пояснял он.

Напомним, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд млн куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).