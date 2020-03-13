Украинские олигархи и политики регистрируют свой бизнес в Украине на Кипре. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

На Кипре зарегистрированы компании Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Рината Ахметова, Вадима Новинского, Николая Злочевского, Петра Порошенко, Дмитрия Фирташа, Виктора Пинчука, Арсена Авакова.

Президент Владимир Зеленский также владел частью своего бизнеса через кипрскую компанию.

Через кипрский филиал "Приватбанка" Коломойский и Боголюбов вывели из Украины более $5 млрд. На часть этих денег Коломойский и Боголюбов могли купить активы в США, в частности - металлургический завод в Кентукки (согласно данным американского иска, Коломойский и Боголюбов приобрели его за $189 млн, среди которых могли быть и деньги банка), отель (Crowne Plaza Hotel, теперь известный как Westin Hotel - в Кливленде, штате Огайо; долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за $ 9 млн) и 30-этажный небоскреб (PNC Plaza - в крупнейшем городе штата Кентукки, Луисвилле. Optima 500, LLC приобрела его за $ 77 млн).

Также на Кипре зарегистрирована фирма Коломойского Triantal Investments, которая в Украине судится за возвращение олигарху доли в "Приватбанке".

На Кипре зарегистрированы сразу несколько компаний, связанных с третьей по величине в Украине газодобывающей компанией Burisma Holdings, которая недавно попала в скандал в США.

Эту компанию основал экс-министр экологии Януковича Николай Злочевский. Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп просил президента Владимира Зеленского провести расследование, заявляя, что во времена своего вице-президенства Джо Байден - соперник Трампа на выборах в следующем году - настаивал на том, чтобы украинское правительство уволило генерального прокурора Виктора Шокина за расследование против Burisma Holdings , где работал сын Байдена.

В компании Proteas House "прописаны" немало украинских фирм: среди них - аффилированные также с Игорем Коломойским, депутатами Тарасом Козаком и Вадимом Новинским. В последнее контролируется Misandaiko Holdings Ltd.

Misandaiko Holdings Ltd владеет рядом акций Днепровского коксохимического завода, который группа "Метинвест" Вадима Новинского и Рината Ахметова приобрела в 2018 году - еще до того, как Антимонопольный комитет разрешил это сделать.

Именно зарубежная юрисдикция позволила бизнес-партнерам обойти запрет на покупку завода в Украине. Ринату Ахметову обзаводиться новыми активами помогает на острове еще одна компания - System Capital Management (СКМ).

Компания Geo-Alliance Виктора Пинчука входит в пятерку крупнейших газодобывающих компаний Украины и также зарегистрирована на Кипре. Geo-Alliance позволила Пинчуку сконцентрировать более десятка украинских газодобывающих компаний в целое крыло своего холдинга EastOne и разделить этот бизнес с иностранным инвестором Vitol, которые сейчас имеют половину акций компании.

По данным СМИ, контрольный пакет Нижнеднепровского трубного завода сменил владельца на KLW Ltd - новый колесный бренд Пинчука.

Кипр - участник международных договоров, которые освобождают иностранные компании от двойного налогообложения. То есть налоги можно платить не в своей стране, а на Кипре, где процентная ставка значительно ниже. Например, если в Украине на прибыль надо платить 18%, то в кипрский бюджет - только 12,5%. При определенных условиях не облагаются здесь и дивиденды, в отличие от Украины.

На Кипре зарегистрирована и компания Дмитрию Фирташу Group DF. Эта кипрская компания стоит за основными его активами в Украине - газовыми и химическими. Активы в титановой промышленности Фирташ зарегистрировал на другую офшорную компанию на Кипре.

На Кипре зарегистрирована и корпорация Roshen Петра Порошенко – через фирму CEE Confectionery Investments. Теперь с этой фирмы Порошенко переоформляет свой бизнес на старшего сына.

В городе Лимасол на Кипре по адресу отеля были прописаны компании министра внутренних дел Арсена Авакова. Фирмы Fontana Management Limited с назначением "торговля" и Ulisse Management Limited, которая занимается управлением и консалтингом - даже были в декларации Авакова за 2017 год. Однако в декларации за 2018 министр почему-то решил их уже не указывать. Сейчас фирмы в состоянии ликвидации - их закрыли в марте прошлого года.

На Кипре была зарегистрирована фирма Green Family Ltd Владимира Зеленского. Через нее Зеленскому и его бизнес-партнерам принадлежали три кинокомпании в России. Позже Зеленский лишился своей доли в Green Family в пользу одного из авторов "Студии Квартал-95".

Также на Кипре расположилась кипрская компания, которую задекларировал Зеленский - Aldorante Limited. Именно на эту фирму записана квартира в доме на Грушевского, где проживает Зеленский с семьей.

Таким образом, регистрируя компании на острове, украинские олигархи и политики пытаются защитить активы, уменьшают выплаты налогов, а кто-то делает это все ради анонимности и секретности