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12.03.20 18:47

Ремонт дорог стартовал в 18 областях, – "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" начало ремонтные и строительные работы на 118 объектах в 18 областях.

Ремонт дорог стартовал в 18 областях, – "Укравтодор"

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в Facebook, передает БизнесЦензор.

"100 объектов финансируются за счет средств Государственного дорожного фонда и 18 – в рамках сотрудничества "Укравтодора" с международными финансовыми организациями. Преимущественно на этом этапе ведутся подготовительные работы, и, например на дороге Н-30 и Н-09 уже укладывают асфальт", – написал Кубраков.

Также он предложил для отслеживания ремонтов "Укравтодора" использовать карту Google с обозначениями ремонтов, которая обновляется еженедельно, либо интерактивную карту на сайте "Укравтодора", которая имеет раздел с обратной связью, перспективными ремонтами и содержанием дорог.

Кубраков также сообщил, что скоро появится общая карта для "Большого строительства" – не только с объектами "Укравтодора", но и с местными дорогами, больницами, школами и детсадами.

"Другие объекты Большого строительства" "Укравтодора" еще на этапе публичных закупок. В 2020 году объявлено 289 тендерах, суммарная ожидаемая стоимость – 28 млрд грн. Благодаря такой тендерной активности удерживаем позицию лидера инфраструктурных закупок", – добавил Кубраков.

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