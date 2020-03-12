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12.03.20 18:29

Сокращение переводов в Украину перекроет падение расходов на путешествия, – НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует уменьшение переводов из-за рубежа в условиях кризиса, однако этот негативный для платежного баланса страны фактор будет полностью перекрыт сокращением числа украинских туристов за рубеж.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем некоторое снижение переводов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины сейчас будут намного ниже, чем они были", – сказал Сологуб.

"Если считать туристические путешествия и переводы, то эффект туристических путешествий преобладает", – отметил Сологуб.

Как сообщалось, по предварительным данным НБУ оценивал объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году в $11,98 млрд (вместе официальными и неформальными каналами).

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