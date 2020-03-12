Нацкомиссия установила минимальную плату за доставку газа для жителей Харькова

По расчетам АО "Харьковгоргаз", размер минимального платежа за доставку газа в Харькове составит от 1,17 грн до 9,42 грн в месяц, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно решению регулятора, минимальная плата за доставку газа установлена для следующих категорий потребителей:

новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа меньше девяти месяцев;

домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отделены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение.

Для таких потребителей размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования, составит от 1,17 грн в месяц для домохозяйств с газовой плитой до 9,42 грн для домохозяйств с автономным отоплением.

В компании уточнили, что обновленные счета за эту услугу потребители получат в апреле. Тем, кто уже оплатил доставку газа по квитанциям в январе и феврале, будет произведен перерасчет.

"Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", – уточнили в компании.

Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовала действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета министров от 27 февраля 2019 года №143 "Вопросы потребления природного газа".

Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома.