Украина и Великобритания могут подписать соглашение о партнерстве, – МИД

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Twitter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Продолжаются продуктивные переговоры в Лондоне относительно нового соглашения о стратегическом партнерстве с Великобританией. Достигнутый прогресс создает надлежащие основания для подписания соглашения в ближайшее время", - сообщил Боднар.

Как сообщалось, в конце февраля в Киеве начались официальные переговоры Украины и делегации Великобритании о двустороннем соглашении по политическому сотрудничеству, свободной торговле и партнерству.

Напомним, в полночь по центральноевропейскому времени с 31 января на 1 февраля Великобритания формально вышла из Европейского союза. Страна еще 11 месяцев будет подчиняться большинству правил и законов ЕС, посокольку до конца года предусмотрен переходный период.

После этого соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС прекратит действовать для Великобритании, в сязи с чем планируется подписание нового двухстороннего договора.