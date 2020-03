Комиссия по фондовому рынку одобрила продажу китайской бирже 49% акций ПФТС

Соответствующее решение было утверждено на заседании НКЦБФР 12 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение регулятора.

Комиссия также согласовала приобретения существенного участия в "Фондовой бирже ПФТС" собственникам BOCE Янь Дуншэн (Yan Dongsheng) и Дай Чжунюн (Dai Zhongyong) в профессиональном участнике фондового рынка АО "Фондовая биржа ПФТС".

Как сообщалось, в январе китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) стала собственником 49,9% акций АО "Фондовая биржа ПФТС".

В то же время из состава акционеров ПФТС вышли белизские компании Primeview LTD (8,49%), Dakal LTD (9,37%), Crookston Limited (9,06%), а также зарегистрированная на Маршалловых островах Boline LTD (9,22%).

При этом еще одна компания – Parvana LTD(Маршалловы острова) – снизила свою долю с 8,9% до 0,12%, а ООО "Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов "Альтана Инвестмент Менеджмент" увеличила с 2,3% до 5,1%.

Напомним, в начале декабря 2019 года китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг), в 2017 году ставшая владельцем "Украинского банка реконструкции и развития" (УБРР), сообщила о своем намерении приобрести пакет акций АО "Фондовая биржа ПФТС" (Киев) в размере 49,90003% уставного капитала.

Год назад Антимонопольный комитет Украины одобрил повторную заявку BOCE на приобретение доли в ПФТС в размере свыше 25%.