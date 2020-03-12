Нацбанк снизил курс гривни до 25,86 грн/$

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня июля 2019 года. Курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла меньше одной копейки, снизившись до 29,05 грн за евро. В последний раз перед этим курс евро превышал 29 грн в июле 2019 года.

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Как сообщалось, в четверг, 12 марта, Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже валюты на сумму до $200 млн по итогам которого продал $75,9 млн по средневзвешенному курсу 25,813 грн/$.

В среду, 11 марта, Нацбанк продал на межбанковском рынке $350 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением. 10 марта, Национальный банк продал на межбанке $270 млн.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.