Великобритания временно отменила налог на недвижимость из-за коронавируса

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Под действие 2%налога попадут компании с глобальной выручкой больше 500 млн фунтов стерлингов ($643 млн), из которых 25 млн приходятся на Великобританию. Облагаться налогом будут доходы, полученные в Великобритании.

Новый налог затронет социальные сети, поисковые системы и интернет-магазины, включая Amazon.com Inc. и Facebook Inc. Планы его введения могут стать поводом для разногласий в переговорах США и Великобритании о заключении нового торгового соглашения после Brexit, пишет Bloomberg. Посол США в Чехии в феврале предупредил, что государства, вводящие налог на цифровые услуги, могут столкнуться с ответными торговыми мерами.

Вместе с тем правительство Великобритании объявило о замораживании налога на недвижимость для ритейлеров, предприятий в сфере развлечений и туризма в условиях вспышки коронавируса COVID-19.

"Компании в сфере ритейла, развлечений и гостеприимства со стоимостью недвижимости ниже 51 тыс. фунтов не будут в течение всего следующего финансового года платить налог на недвижимость", - сказал министр финансов Великобритании Риши Сунак.

По его словам, это позволит каждой компании, которая может претендовать на налоговое послабление, сэкономить до 25 тыс. фунтов стерлингов. Общий объем снижения налога составит более 1 млрд фунтов.