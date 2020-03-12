Суд снял арест со счетов "Укртрансгаза" по делу о долге двадцатилетней давности

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Тем самым отменены предыдущие решения суда о замене способа исполнения решения и об изменении стороны исполнительного производства, которые были вынесены в пользу истцов – ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" и ЧАО "Укрэнергосбыт", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что сейчас "Укртрансгаз" ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем.

В то же время в рамках указанного исполнительного производства на сегодня со счетов "Укртрансгаза" уже списано больше 226 млн грн в пользу частных компаний-истцов.

"Сейчас усилия "Укртрансгаза" будут направлены на возвращение незаконно списанных средств", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее "Укртрансгаз" заявлял, что ООО "ФК "Фин-Инвест" предъявляет к нему требования на 2,3 млрд грн и добилось ареста всех счетов и активов госкомпании. При этом со счетов "Укртрансгаза" в рамках исполнительного производства в пользу "Фин-Инвест" уже списаны 104,4 млн грн.

Спор "Уктрансгаза" и ООО "ФК "Фин-Инвест" касается поставок газа потребителям вышеупомянутой компании "Укрэнергосбыт" в начале 2000-х годов.

По данным компании, еще в 2000 году Арбитражный суд Киева обязал "Укртрансгаз" поставить 305 млн куб. м газа потребителям ЧАО "Укрэнергосбыт". При этом стоимость газа не была приведена и решение не содержало какой-либо определенной денежной суммы.

В 2018 году постановлением Хозяйственного суда города Киева "Укрэнергосбыт" получит дубликат приказа Арбитражного суда города Киева от 21 марта 2007 года о взыскании долга. Далее "Укрэнергосбыт" продал "Фин-Инвест" право требования с "Укртрансгаза" обязательств по поставке газа.

В свою очередь "Фин-Инвест" получило решение Хозяйственного суда города Киева от 9 января 2020 года, которое меняется способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда города Киева 2000 года. Вместо осуществления поставки газа в пользу третьих лиц - взыскание с "Укртрансгаза" 2,3 млрд грн грн.

При этом указанная сумма определена "Укрэнергосбыт" по своему усмотрению.

В связи с этим "Укртрансгаз" обратился с заявлением в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционного бюро с просьбой не допустить завладения 2,3 млрд грен компаниями ООО "Фин - Инвест" и ЧАО "Укрэнергосбыт".