Экспортная выручка российского "Газпрома" рухнула на 40%

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы РФ, передает БизнесЦензор.

При этом физические объемы поставок снизились на 11% – до 18,3 млрд куб. м. Сколько из этого объема пришлось на дальнее зарубежье, в обычных условиях формирующее основную часть экспортной выручки "Газпрома", таможня не указывает.

По оценкам российских СМИ, в январе экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье мог составить около 13,4 млрд куб. м.

"Газпром" с января 2020 года прекратил отчитываться о поставках газа в дальнее зарубежье. После обновления несколько лет подряд рекордов экспортных поставок и выручки от продажи газа в дальнее зарубежье "Газпром" с начала 2020 года резко теряет в обоих показателях.

Спотовые цены на европейских газовых хабах – к ним привязаны почти 57% долгосрочных контрактов российской компании – в течение января снизились со $148 за 1000 куб. м почти в полтора раза.

10 марта на нидерландском Title Transfer Facility 1000 куб. м газа поставкой в апреле стоила $101.

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Как сообщалось, по данным Оператора ГТС Украины, транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд куб. м, тогда как услуги транзита были оплачены из расчета 5,52 млрд куб. м.

В феврале транзит российского газа через Украину в феврале вырос до 3,39 млрд кубометров, с начала года забронированные мощности украинской ГТС были использованы российским "Газпромом" на 76%.

По данным "Нафтогаза", в январе российский "Газпром" выплатил НАК "Нафтогаз Украина" $578,4 млн за транзит газа через территорию Украины в декабре 2019 года - феврале 2020 года.

В 2019 году объемы транзита природного газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, по сравнению с 86,8 млрд кубометров годом ранее.