Власти Киева возьмут в лизинг 200 новых автобусов за 1,5 миллиарда

Об этом говорится в сообщении Киевсовета, передает БизнесЦензор.

"Ежедневно на транспортный маршрут столицы выходят 358 автобусов КП "Киевпастранс". Изношенность автобусного парка составляет 75%. Согласно Стратегии развития Киева, эта цифра не должна превышать 25%. За период 2018-2019 годов было приобретено лишь 9 автобусов большой и особо большой вместимости. Поэтому город нуждается в существенном обновлении автобусного парка", – сказано в сообщении.

Согласно решению, планируется закупить 120 транспортных средств длиной не менее 12 метров, и еще 80 единиц длиной 18,5 метра. Автобусы должны быть приспособлены для обслуживания всех слоев населения и иметь долю низкого уровня пола на уровне 100%. Салоны и кабины должны быть оборудованы кондиционерами, а сами автобусы – соответствовать экологическим стандартам не ниже Eвро-5.

Стоимость лизинга составит 50,7 млн евро (1,47 млрд грн по текущему курсу НБУ). Срок лизинга – более 36 месяцев с даты подписания первого акта приемки-передачи, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Согласно решению, КП "Киевпастранс" должно согласовать финансовые обязательства с ЕБРР. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА при подаче бюджетных запросов к проекту бюджета города на 2021-2024 годы – включать в них потребность в средствах для возмещения стоимости предмета лизинга.