Нацбанк не планирует выкупать облигации правительства у банков

Об этом сообщил замглавы Нацбанка Олег Чурий на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нацбанку запрещено покупать ОВГЗ на первичном рынке законом про Нацбанк, также запрещено финансировать бюджет в любом виде, поэтому сегодня мы такие возможности не рассматриваем", – сказал Чурий.

По его словам, необходимость рефинансирования банков под ОВГЗ в настоящее время отсутствует в связи со структурной переликвидностью рынка: больше 200 млрд грн находятся на корсчетах банков и в депосертификатах НБУ, из которых около 40% ликвидности находятся у госбанков.

"Сегодня коммерческие банки имеют все возможности (в случае их желания, конечно) покупать ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов. Наверное, там есть вопрос относительно доходности, но, вероятно, этот вопрос должно решать уже Министерство финансов", – сказал Чурий.

Он добавил, что в последнее время спрос на инструменты рефинансирования НБУ практически отсутствует. "Вчера у нас овернайт привлекли примерно 2 млрд грн, но это относительно небольшая сумма", – отметил замглавы НБУ.

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Накануне член совета Нацбанка Виталий Шапран сообщил, что несколько дней назад решил инициировать опрос нерезидентов-инвесторов в ОВГЗ и крупнейших компаний-дилеров, а также провести консультации с сотрудниками МВФ с целью определить необходимость и практическую ценность возобновлении операций по покупке Нацбанком ОВГЗ на вторичном рынке.

"Почему я этим занялся? Потому что именно совет НБУ в прошлом запретил Нацбанку покупать ОВГЗ, и сейчас НБУ удерживает их до погашения. И именно совет НБУ может разблокировать покупку Нацбанком ОВГЗ и помочь сбалансировать первичный и вторичный рынки", – пояснил свою инициативу Шапран.

Он отметил, что прежде чем выносить подобные вопросы на заседание совета, предлагать лимиты по таким операциям и другие параметры, нужно изучить ситуацию, почувствовать, как развиваются панические настроения и есть ли они вообще, какие могут быть последствия для государственного бюджета.