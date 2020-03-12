"Метинвест" Ахметова скупил 73% акций бывшего коксохимического завода Абрамовича

Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Группа "Метинвест" еще в 2014 году направила заявку в Антиминопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение контрольного пакета акций Днепродзержинского коксохимического завода (ДКХЗ). Около года назад АМКУ одобрил данную сделку с учетом ряда ограничений. В настоящее время "Метинвест" стал владельцем приблизительно 73% акций ДКХЗ", – сообщили в компании.

Как сообщалось, в апреле 2019 года Антимонопольный комитет после нескольких лет рассмотрения одобрил сделку по покупке "Метинвестом" ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее - "Евраз-Днепродзержинский КХЗ") при соблюдении ряда дополнительных обязательств.

Рассматривая дело, АМКУ установил, что данная концентрация может привести к монополизации, существенному ограничению конкуренции на рынках масла каменноугольного, коксового ореха, коксовой мелочи, пека.

До этого "Метинвест" получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия, однако о завершении сделки официально не сообщалось, перевод завода в группу не был подтвержден.

По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, компаниям Мisandaiko Holdings Ltd. и Mastinto Trading Ltd. (обе - Кипр) принадлежало по 23,6384% уставного капитала, Metinvest B.V. (Нидерланды) - 47,28%.

Отметим, что кипрская Misandyco Holdings Ltd также фигурирует в недавней покупке ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод" и ПАО "Шахтоуправление "Покровское", совладельцем которой стала нидерландская Metinvest B.V. Эти сделки "Метинвест" официально не комментирует.

ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) завершило 2018 год с чистым убытком 373,62 тыс. грн, тогда как в 2017 году получило чистую прибыль в размере 1,19 млрд грн.

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Напомним, в апреле 2018 года стало известно, что Антимонопольный комитет отказал группе "Метинвест" в покупке "Днепровского коксохимического завода" у структур Evraz Романа Абрамовича. При этом по данным российских СМИ, ПАО "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" перешел под управление "Метинвеста" еще с начала 2015 года.

Однако, в Комитете отмечали, что продолжают изучать влияние концентрации на рынок кокса и коксохимической продукции. Тогда председатель АМКУ Юрий Терентьев сообщал, что Metinvest может взять на себя односторонние обязательства, которые нивелируют риски монополизации.

В связи с этим "Метинвест" предоставил предложения относительно обязательств, которые компания готова взять на себя для устранения потенциального негативного влияния сделки на конкуренцию.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".