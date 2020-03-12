Нацбанк пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом – Смолий

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий на пресс-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотя пока распространение коронавируса в мире не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, вероятнее всего, нам придется пересмотреть макропрогнозы", – сказал Смолий.

По словам Смолия, на экономической активности пока не отразились такие последствия распространения коронавируса как: давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики, смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира, введение правительствами многих стран мер по недопущению распространения COVID-19.

При этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что прогнозы показателей ВВП в первом квартале 2020 года давать еще рано.

"Что мы видели по динамике в январе? Достаточно разнонаправленные тенденции. С одной стороны, продолжение положительных тенденций в строительстве и розничной торговли, хотя розничная торговля с этой стороны (ситауция с коронавирусом) будет под ударом, но это уже март. С другой – в январе были разрозненные тенденции в машиностроении и металлургии, хотя наихудшие показатели отрасли прошли в октябре-ноябре 2019 года. При этом некоторые отрасли показали быстрый рост, в частности пищевая и химическая промышленности", – отметил Сологуб.

По его словам, некоторые страны начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год.

"Уже мы видим, что некоторые страны начали пересматривать свои прогнозы на этот год, в основном в негативную сторону. Будем смотреть, считать. Замедление темпов экономического роста может происходить, но катастрофического влияния на платежный баланс, инфляцию, банковскую систему мы в текущий момент не прогнозируем", – отметил Сологуб.