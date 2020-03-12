Кабмин назначил новому министру финансов двух заместителей

Как сообщает пресс-служба Минфина, первым заместителем министра стал Василий Шкураков, в сферу ответственности которого будет отнесена бюджетная и долговая политики, передает БизнесЦензор.

В свою очередь заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Гелетий продолжит работать по направлению сотрудничества с международными финансовыми организациями и реализации политики Минфина относительно государственных банков.

Ранее они оба работали в Минфине под руководством Оксаны Маркаровой.

Согласно данным на сайте Минфина, на должности правительственного уполномоченного по вопросам управления госдолгом остается Юрий Буца, а на посту госсекретаря министерства – Константин Ващенко.

В то же время Кабмин 11 марта уволил заместителей министра финансов Юрия Джигира и Геннадия Плиса. Соответствующие распоряжения №252-р и №253-р обнародованы на официальном правительственном портале.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

При этом на должность министра финансов назначен Игорь Уманский, который занимал должность первого замминистра финансов в 2014-2015 и 2008-2009 годах, а в 2010 году исполнял обязанности главы Минфина.