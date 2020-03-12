Dow Jones перешел в "медвежий" тренд впервые со времен финансового кризиса, – Reuters

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq торговались примерно на 19% ниже рекордного максимума закрытия 19 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, "медвежий" тренд подтверждается, когда индекс закрывается снижением на 20% или больше по сравнению со своим последним пиком на момент закрытия.

По итогам торгов в среду индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 5,86% – до 23.553,22 пункта, индекс S&P 500 – на 4,89%, до 2.741,38 пункта, а Nasdaq Composite – на 4,7%, до 7.952,05 пункта.

"Сегодня просто много плохих новостей, растущее число людей с болезнью, есть разные точки зрения по поводу того, как должны работать стимулы, и рынок реагирует соответствующим образом", – сказал Питер Туз из Chase Investment Counsel.

Президент США Дональд Трамп через несколько часов после закрытия рынка заявил об экономических шагах по борьбе с вирусом, однако не раскрыл подробностей в отношении медицинских мер, кроме заверений, что "у вируса нет никаких шансов против нас".

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Трамп также в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы на 30 дней, кроме Великобритании.

Перед этим генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что ВОЗ рассматривает вспышку коронавируса как пандемию.