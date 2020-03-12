Ликвидность банков достигает 200 миллиардов в гривне и $9 миллиардов в валюте, – НБУ

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Олег Чурий на пресс-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Банковская система сегодня сверхликвидна. В целом ликвидность достигает 200 млрд грн в национальной валюте и $9 млрд – в иностранной. Этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Например, спрос снятия депозитов, если таковой будет", – сказал Чурий.

"У нас есть инструменты, чтобы эту ликвидность поддерживать", – добавил Чурий.

"Мы не видим никаких изменений в депозитных портфелях банков. Если даже такие процессы начнутся, мы будем поддерживать банки ликвидностью, которой будут оперировать коммерческие банки", – прокомментировал ситуацию глава НБУ Яков Смолий.