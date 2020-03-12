Компания Фирташа оспорит решение Кабмина о смене главы ЗТМК

Об этом сообщает пресс-служба Group DF Дмитрия Фирташа, передает БизнесЦензор.

По мнению Group DF, назначение директора или исполняющего обязанности директора ООО "ЗТМК" должно осуществляться не распоряжением правительства, а исключительно на общем собрании участников общества – Фонда госимущества и Tolexis Trading Limited.

В Group DF заявляют, что смена руководства ЗТМК с нарушением процедуры нарушает права кипрской компании Tolexis Trading Limited, которую называют иностранным инвестором.

"Подчеркиваем, что сегодняшний день единственным полномочным директором ООО "ЗТМК" остается Владимир Сивак, избранный на общем собрании участников, которое произошло 14 ноября 2013 года", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров своим распоряжением №165-р от 26 февраля согласовал назначение Сергея Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

Согласно данным госреестра, руководителем ООО "Запорожский титано-магниевый комбинет" с 2013 года является близкий к Дмитрию Фирташу топ-менеджер Владимир Сивак.

Сивак возглавляет ООО ЗТМК с 2010 года, до этого он занимал должность заместителя председателя правления – коммерческого директора крупнейшего производителя кальцинированной соды в Украине – "Крымского содового завода ", подконтрольного Group DF Дмитрия Фирташа.

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Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Дмитрием Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как выяснило следствие НАБУ, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

НАБУ задержало Владимира Сивака в сентябре 2016 года по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.

Однако Заводской суд Запорожской области в мае 2019 года вынес оправдательный приговор по делу Владимира Сивака о растрате 492 млн грн.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Операционный контроль над работой предприятия осуществляет группа Фирташа.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность –20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.