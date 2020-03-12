БизнесЦензор

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12.03.20 14:26

Днепропетровская область выделит $1 миллион на запуск нового украинского спутника, – Кисилевский

Парламентский комитет по вопросам экономического развития инициирует выделение финансирования для запуска произведенного КБ "Южное" украинского спутника.

кисилевский

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель главы Комитета Дмитрий Кисилевский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня сделан важнейший шаг в реализации очень амбициозного проекта: возрождения украинской ракетно-космической отрасли.

"В Днепре по моей инициативе проходит первое выездное заседание парламентского комитета по вопросам экономического развития, собравшее весь космический истеблишмент нашей страны. Приняты решения, очертившие главные проблемы и пути их решения. Мы называем это промышленная повестка дня для космической отрасли. Депутаты и правительство получили конкретные задачи для финансового оздоровления предприятий отрасли, и полноценного запуска Национальной космической программы Украины", – сообщил Кисилевский.

Депутат подчеркнул, что на предприятиях космической отрасли в Днепре работает 11 тысяч уникальных специалистов и реализация их потенциала зависит от эффективности усилий государства.

"Первый практический результат выездного заседания: губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко заявил о готовности выделить из областного бюджета $1 млн на софинансирование запуска украинского спутника, произведенного в КБ "Южное" в Днепре. Минэкономики и Космическое агентство получат рекомендацию инициировать финансирование этого проекта. Спутник уже произведен. Стоимость запуска – $8-10 млн", – сообщил Кисилевский.

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