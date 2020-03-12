Днепропетровская область выделит $1 миллион на запуск нового украинского спутника, – Кисилевский

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель главы Комитета Дмитрий Кисилевский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня сделан важнейший шаг в реализации очень амбициозного проекта: возрождения украинской ракетно-космической отрасли.

"В Днепре по моей инициативе проходит первое выездное заседание парламентского комитета по вопросам экономического развития, собравшее весь космический истеблишмент нашей страны. Приняты решения, очертившие главные проблемы и пути их решения. Мы называем это промышленная повестка дня для космической отрасли. Депутаты и правительство получили конкретные задачи для финансового оздоровления предприятий отрасли, и полноценного запуска Национальной космической программы Украины", – сообщил Кисилевский.

Депутат подчеркнул, что на предприятиях космической отрасли в Днепре работает 11 тысяч уникальных специалистов и реализация их потенциала зависит от эффективности усилий государства.

"Первый практический результат выездного заседания: губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко заявил о готовности выделить из областного бюджета $1 млн на софинансирование запуска украинского спутника, произведенного в КБ "Южное" в Днепре. Минэкономики и Космическое агентство получат рекомендацию инициировать финансирование этого проекта. Спутник уже произведен. Стоимость запуска – $8-10 млн", – сообщил Кисилевский.