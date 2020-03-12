В Киеве начали работать камеры автофиксации правил дорожного движения. ИНФОГРАФИКА

Об этом Бахматов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

На презентации проекта присутствовал президент Владимир Зеленский

"Официальный старт пилота по скоростным камерам. Уже все работает. Первые "письма счастья" придут с 1 мая. В Киеве 20 автоматических комплексов. За сегодня уже более 35 тысяч нарушений", - сообщил Бахматов.

Как сообщает Министерство внутренних дел, система на начальном этапе будет фиксировать только такой вид нарушений, как превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

"Фиксировать указанные правонарушения будут комплексы автоматической фиксации - технические средства (приборы контроля) позволяющие в автоматическом режиме осуществлять выявление и фотосъемку или видеозапись событий, содержащие признаки административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", - сообщает МВД.

Установка стационарных приборов контроля будет осуществляться на аварийно-опасных местах и местах концентрации дорожно-транспортных происшествий автомобильных дорог.

На начало запуска системы будет установлено 50 приборов контроля, из них: 20 приборов в Киеве, 30 приборов на дорогах государственного значения Киевской области.

МВД напоминает, что в населенных пунктах разрешенная скорость движения- не более 50 км/ч. На дорогах вне населенных пунктов разрешенная скорость движения - не более 90 км/ч, на автомобильных дорогах с разделительной полосой - не более 110 км/ч, на автомагистралях - не более 130 км/ч.

В Киеве движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч. Нарушением скоростного режима будет считаться - 50 + 20 + 3 км/ч = 73 км/ч (где 3 км / ч - специально заложена погрешность в работе прибора).

С 1 апреля по 1 ноября на соответствующих автодорогах города Киева (например, Проспект Бажана в сторону Борисполя) - будет разрешено двигаться по отдельным полосам со скоростью 80 км/ч.

"То есть превышением скорости будет считаться 80 + 20 + 3 км/ч = 103 км/ч. Максимально допустимая погрешность приборов контроля не превышает ± 3 км/ч", - сообщает МВД.

После фиксации нарушения системой информация будет поступать в центр обработки данных автоматической фиксации нарушений.

Как сообщал БизнесЦензор, Киев закупил 20 приборов фото- и видеофиксации нарушений "Каскад" за 20 млн грн. Эти приборы сертифицированы, соответственно, штрафы, выписанные ими, имеют силу в суде.