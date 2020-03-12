БизнесЦензор

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12.03.20 12:31

Европейские фондовые индексы снижаются из-за коронавируса

Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снижаются в начале торгов в четверг на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 6,23%, до 312,40 пункта. Ранее он также коснулся минимальной отметки с 2016 года, когда на европейских рынках произошел обвал после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Британский индекс FTSE 100 опускается на 5,67%, германский DAX - на 6,16%, французский CAC 40 - на 6,11%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB теряют соответственно 6,07% и 5,47%.

Как сообщалось, в среду, 11 марта, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире COVID-19.

Вслед за этим президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок, сообщил американский лидер в обращении к гражданам.

Решение Трампа привело к ухудшению настроений инвесторов, отодвинув на второй план ожидания новых стимулирующих мер от Европейского центрального банка (ЕЦБ), о которых может быть объявлено в четверг, пишет агентство Bloomberg.

Европейские представители говорят, что они были ошеломлены новыми ограничениями на въезд в США граждан стран Европы, сообщил телеканал CNN. "Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

В руководстве ЕС намерены дать оценку ситуации, складывающейся после решения Трампа запретить из-за коронавируса въезд в страну всем европейцам, за исключением британцев.

"Вслед за запретом, который ввел Дональд Трамп, мы сегодня обсудим ситуацию. Нарушений в сфере экономики следует избежать", - написал глава Европейского совета Шарль Мишель в твиттере. По его словам, "Европа предпринимает все необходимые меры для сдерживания вируса COVID-19".

Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса. Как США, так и Италия уже объявили о выделении средств на борьбу с COVID-19, а также преодоление негативных последствий коронавируса для их экономик.

ЕЦБ, как ожидается, на заседании в четверг объявит о пакете мер для смягчения негативного влияния последствий распространения коронавируса на экономику еврозоны. В частности, все больше экспертов прогнозируют снижение процентной ставки по депозитам, увеличение объема покупки активов и смягчение условий предоставления целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) европейским банкам.

Индикаторы всех основных отраслевых групп Stoxx Europe 600 снижаются в четверг. Наибольшие потери несут акции компаний в сфере туризма и отдыха.

Бумаги Tullow Oil подешевели на 13%, после того как британская нефтегазовая компания сообщила о доналоговом убытке по итогам 2019 года и анонсировала планы сократить более трети рабочих мест.

Цена бумаг германской энергетической компании RWE AG снижается на 10,2%, поскольку она спрогнозировала падение скорректированной чистой прибыли в 2020 финансовом году, несмотря на более чем двукратный рост показателя по итогам 2019 фингода.

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