Банки на время карантина будут работать в обычном режиме, – НБУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки на сегодня являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов", - сообщает НБУ.

Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы.

"Национальный банк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают $26 млрд", - сообщает НБУ.

Также Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

Национальний банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.

НБУ советует гражданам следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и как можно реже посещать общественные места, в том числе и отделения банков. "Пользуйтесь услугами дистанционного банкинга и будьте здоровы", - сообщает НБУ.