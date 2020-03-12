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12.03.20 12:18

Компания T.B. Fruit бизнесмена Барщовского выплатила 172 миллиона налогов

По результатам 2019 года Группа компаний T.B. Fruit в Украине перечислила в бюджеты всех уровней 172 млн грн налогов. Это на 63 млн грн больше, чем за тот же такой же период 2018 года.

Компания T.B. Fruit бизнесмена Барщовского выплатила 172 миллиона налогов

Об этом со ссылкой на пресс-службу.B. Fruit сообщает БизнесЦензор.

Компании Группы уплатили все налоги в полном объеме. Сегодня предприятия Группы компаний T.B. Fruit являются одними из крупнейших налогоплательщиков во Львовской области.

"T.B. Fruit регулярно и в полном объеме выплачивает налоги в бюджет Украины. Мы понимаем важность своевременной уплаты налогов, так как мы — сознательная украинская компания, которая мечтает об успешном будущем нашей страны, где растут наши дети и внуки", — подчеркнул Тарас Барщовский, основатель и владелец Группы компаний T.B. Fruit.

В состав Группы входят 7 заводов по переработке фруктов, овощей и ягод (Украина, Польша, Молдова), агрокультура, транспортно-логистический, инжиниринговый бизнес, компания по изготовлению деревянных поддонов, а также собственная торговая марка соков прямого отжима Galicia.

T.B. Fruit — ведущий производитель концентрированных соков в Европе, третий в мире производитель яблочного пектина. Украинскому потребителю компания известна соками прямого отжима ТМ "Galicia". В планах компании на 2020 год - запустить мощности для шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод в Украине. Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных T.B. Fruit.

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