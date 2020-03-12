В Николаевской области рассчитали минимальный платеж за доставку газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Николаевгаз" сообщает БизнесЦензор.

Размер минимального платежа в Николаевской области составит от 4 до 34 грн. в месяц, уточняет компания.

6 марта Нацкомиссия приняла постановление, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

- новые потребители и / или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа менее девяти месяцев;

- домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отсоединены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение.

Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования.

Домохозяйство с газовой плитой 4,25 грн. в месяц Домохозяйство с плитой и газовой колонкой 13,73 грн. в месяц Домохозяйство с автономным отоплением 34,23 грн. в месяц

Обновленные счета потребители получат в апреле.

Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 года №143 "Вопросы потребления природного газа".

Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома.

АО "Николаевгаз" осуществляет распределение почти для 350 тысяч бытовых потребителей природного газа, примерно 50 тысяч из которых коснутся вышеупомянутые изменения в законодательстве.

Решение вступает в силу с момента опубликования, а именно - с 7 марта 2020 года.