"Укрпошта" планирует до 2024 года выйти на прибыль в 1,1 миллиарда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В том числе этому должны способствовать цифровизация регионов, открытие почтовых счетов и продажа непрофильных активов.

"Мы хотим за ближайшие два года цифровизировать всю страну, запустив передвижные отделения во всех областях. Я очень хочу, чтобы это случилось при мне - до 31 декабря 2021 года", - подчеркнул Смелянский.

Он сообщил, что в 2020 году "Укрпошта" планирует запустить программу передвижных отделений в пяти областях Украины помимо Черниговской, где эти отделения уже функционируют в пилотном режиме. Под это уже проводится закупка необходимых авто.

По словам гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского, компания намерена до 2024 года сократить количество регулируемых государством сервисов и услуг менее чем до 9% (в настоящее время - более половины).

"Уже в этом году мы планируем открыть около 300 новых отделений", - отметил гендиректор компании Игорь Смелянский.

В том числе 80 новых отделений планируется открыть в нп с населением более 20 тыс. человек (не ближе 2 км от ближайшего отделения "Укрпошты") и 40 отделений мини-формата в торговых центрах. Также планируется открыть 200 дополнительных операционных окон в существующих отделениях, провести обновление 350 отделений и еще 30 отделений переместить.

Согласно презентации компании, "Укрпошта" в 2020 году намерена инвестировать 1,6 млрд грн. Эти средства планируется направить на закупку еще 700 тыс. ед. автотранспорта, 3 тыс. персональных компьютеров, 1 тыс. принтеров, 1 тыс. регистраторов расчетных операций, 1 тыс. ед. кассовой техники, 2 тыс. принтеров для печати этикеток, 13 тыс. ед. крупной мебели и 5,5 тыс. единиц стульев и кресел, около 2 тыс. ед. бытовой техники, в т.ч. 700 кондиционеров.

В компании подчеркнули, что Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк готовы профинансировать проекты развития компании под госгарантии.

Компания также уточнила финрезультат 2019 года. Согласно обновленным данным, чистый доход от реализации продукции и услуг АО "Укрпошта" в 2019 году увеличился на 1,3 млрд грн, или на 19,4% по сравнению с 2018 годом – до 8 млрд грн.

Чистая прибыль компании за минувший год составила 506 млн грн против 536 млн грн убытков. EBITDA "Укрпошта" в 2019 году составила 899 млн грн (в 2018 году этот показатель был отрицательным - минус 406 млн грн).

Кроме того, в 2018 году "Укрпошта" сократила численность персонала с 64,6 тыс. чел. до 59,9 тыс., а в 2020 планирует увеличить количество персонала до 61,5 тыс. чел.

Как сообщалось, согласно ранее опубликованной информации чистый доход от реализации продукции "Укрпошты" в 2019 году, по оперативным данным компании, увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.