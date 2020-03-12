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12.03.20 10:37

США изменили прогноз экспорта украинской кукурузы и ячменя

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в марте повысило прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 1 млн тонн по сравнению с прогнозом в феврале - до 32 млн тонн, тогда как урожая оставило без изменений на уровне 35,8 млн тонн.

кукуруза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно мартовскому отчету, опубликованному на сайте министерства, прогноз по производству и экспорту украинской пшеницы остался на уровне февраля - 29 млн тонн и 20,5 млн тонн соответственно.

USDA в марте снизил прогноз экспорта украинского ячменя на 0,3 млн тонн – до 4,7 млн тонн, производства оставил без изменений на уровне 9,5 млн тонн.

В целом прогноз урожая зерновых в 2019/20 МГ по Украине в марте остался на уровне февраля - 75,43 млн тонн, экспорта повышен на 0,68 млн тонн - до 57,34 млн тонн.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

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