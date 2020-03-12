Нацбанк продал на межбанке $76 миллионов (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Национальный банк Украины на сегодня, 12 марта, объявил о валютном аукционе по продаже до $200 миллионов.

На аукцион объемом до $200 млн было подано 30 заявок на общую сумму $86,4 млн по курсу от 25,7 грн/$1 до 25,84 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 25,8 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,813 грн/$1.

"При объявленном объеме аукциона в $200 млн общий объем заявок со стороны участников рынка составлял $86,4 млн, из которых было удовлетворено заявки на $75,9 млн. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн за доллар США", - сообщает НБУ.

Как писал БизнесЦензор, Национальный банк Украины в среду, 11 марта, продал на межбанковском рынке $350 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.

Накануне, 10 марта, Национальный банк продал на межбанке $270 млн для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.