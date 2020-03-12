Клиентами "Запорожгаза" оплачено 75% предоставленных услуг по доставке газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Запорожгаза" сообщает БизнесЦензор.

В конце прошлого года регулятор изменил порядок оплаты услуг по доставке газа. С начала года она выплачивается 12-ю равными частями в течение года. Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления и должен оплачиваться до 20 числа текущего месяца.

Услуга доставки газа выплачиваются равными частями в течение года.

"Это необходимо для того, чтобы постоянно поддерживать сети в рабочем состоянии и планировать расходы, инвестиции, проведение мероприятий по повышению безопасности газоснабжения", - сообщает компания.

Потребители газа в целом восприняли нормально новый порядок оплаты за услуги доставки газа. За первые два месяца текущего года они заплатили за 75% полученных услуг.

"Отопительный сезон почти подходит к завершению, поэтому мы уже приступили к выполнению инвестиционной программы на 2020 год. На этой неделе провели замену шкафных газорегуляторных пунктов в Александровском районе Запорожья. И потом каждую неделю будем наращивать объемы работы в направлении ремонта и модернизации газовой сети для безаварийного газоснабжения нашим клиентам", - говорит и.о. технического директора АО "Запорожгаз" Юрий Заставский.

К тому же с 1 января 2020 доставка газа оплачивается отдельно. В марте потребители голубого топлива получили две отдельные платежки, но в одном документе. Показания счетчиков указываются в платежке от АО "Запорожгаз".

"В личном кабинете на сайте 104.ua уже появились новые платежки за доставку газа в одном документе. Оплатить новые счета можно с помощью наших онлайн сервисов: мобильных приложений, чат ботов в Viber и Telegram", - сообщает компания.