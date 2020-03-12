Азиатские биржи снижаются после запрета США о въезде из Европы

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 1,69%, гонконгский Hang Seng — на 3,53%, японский Nikkei 225 — на 4,12%, южнокорейский KOSPI — на 4,04%, австралийский S&P/ASX 200 — на 7,9%.

Днем ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку вируса пандемией. По словам главы ВОЗ, в ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится.

Число заразившихся новым видом коронавируса в мире превысило 121 тыс. человек, более 4 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.