БизнесЦензор

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12.03.20 08:34

Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть

Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть на апрель, пишет агентство Bloomberg.

нефть

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Ирак понизил цену на нефть Basrah Light для покупателей в Азии на 5 долларов за баррель с поставкой в апреле. Кувейт, как и саудовская Saudi Aramco, понизил цену на 6 долларов для покупателей из Азии.

Ранее Bloomberg сообщал, что Иракская государственная компания State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в апреле увеличить объем экспорта нефти до 3,6-3,7 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. В среду саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

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