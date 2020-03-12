БизнесЦензор

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12.03.20 08:07

Трамп запретил въезд в США из Европы

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы на 30 дней, кроме Великобритании.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Ограничения вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта.

Исключения будут сделаны для американцев, которые пройдут необходимые обследования.

"Эти запреты затронут не только значительные объемы торговли и грузов, но и ряд других вещей... Мы будем обсуждать все, что попадает в Соединенные Штаты из Европы", - сказал Трамп.

В то же время он отметил, что США следят за ситуацией в Китае и Южной Корее, допустив, что по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса в этих странах Вашингтон пересмотрит действующие в настоящие время ограничения.

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