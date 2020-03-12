Трамп запретил въезд в США из Европы

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Ограничения вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта.

Исключения будут сделаны для американцев, которые пройдут необходимые обследования.

"Эти запреты затронут не только значительные объемы торговли и грузов, но и ряд других вещей... Мы будем обсуждать все, что попадает в Соединенные Штаты из Европы", - сказал Трамп.

В то же время он отметил, что США следят за ситуацией в Китае и Южной Корее, допустив, что по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса в этих странах Вашингтон пересмотрит действующие в настоящие время ограничения.