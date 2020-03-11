Новая методология закупок снизит коррупционные риски при ремонте дорог, – глава "Укравтодора"

Об этом руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков сообщил в своей колонке в издании НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.

"Возглавив "Укравтодор" в конце ноября прошлого года, я получил ключевую задачу – обновить 4 тыс. км дорог государственного значения. Для этого нужно 85 млрд грн финансирования и чтобы все участники процесса отработали на 100% –бизнес, структурные подразделения, другие государственные учреждения. Срыв строительного сезона из-за работы так называемых "тендерных троллей" был определен как одна из реальных угроз", – отметил Кубраков.

По словам главы "Укравтодора", для противостояния этой угрозе необходим инструмент, который позволил бы упорядочить разработку тендерной документации службами автомобильных дорог в областях, помог минимизировать коррупционные риски и защитил "Укравтодор" от потери времени и средств из-за недобросовестных подрядчиков.

Кубраков отметил, что таким инструментом стала типичная тендерная документация (Методология закупок).

"Типичная тендерная документация основывается на унифицированном подходе к работе с подрядчиками. Для бизнеса – это гарантия прозрачных условий участия в тендере, открытой конкуренции и дополнительной защиты от тендерных троллей, а для "Укравтодора" – возможность лучше контролировать качество ремонтных работ и надежность подрядных организаций", – подчеркнул глава "Укравтодора".

Кубраков отметил, что методика – "это линейка, с помощью которой в рамках торгов "Укравтодор" оценивает потенциальных подрядчиков".

"Если компания еще прошлым летом заливала асфальт в коттеджном городке, у нее практически нет шансов пройти квалификационные требования "Укравтодора" для выполнения работ на трассах международного значения. И опыт можно получить, приобщаясь к тендерам на дороги местного значения, работая в субподряде или альянсе с другими, более опытными компаниями", – объяснил глава дорожного агентства.

По словам Кубракова, при подготовке Методологии "Укравтодор", прежде всего, ориентировался на примеры ЕС и США.

"Эпоха "дикого капитализма" подошла к концу, мы хотим, чтобы рынок работал по принципу свободной экономики и имел четкие границы и правила, понятные всем игрокам. Наша главная задача – обновление дорог", – отметил глава "Укравтодора".

Кубраков отметил, что внедрение жестких квалификационных требований в дорожной отрасли призвано обеспечить качество выполненных работ.

"Никто не доверит себя неопытному врачу, вот мы и не можем доверить дороги компаниям, которые не имеют достаточной квалификации в строительстве дорог государственного значения", – подчеркнул глава "Укравтодора".

Напомним, "Укравтодор" разработал методологию об особенностях закупок работ по строительству (новое строительство, капитальный ремонт и реконструкция) и услуг по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования.

После презентации проекта документа начинается формальный процесс общественного обсуждения на основе рабочей группы Минэкономразвития. Проект учитывает новую редакцию закона "О публичных закупках", которая вступит в действие 19 апреля 2020 года.