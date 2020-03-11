Власти Польши закрыли все учебные и культурные заведения из-за коронавируса

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

"Мы приняли решение о закрытии образовательных учреждений, а также высших учебных заведений на две недели с понедельника", – сказал глава польского правительства.

По словам Моравецкого, в четверг и пятницу образовательные учреждения будут открыты, чтобы у родителей было время подготовиться к новой ситуации, но занятия проводиться не будут.

Премьер добавил, что правительство решило закрыть также все культурные учреждения, включая кинотеатры и музеи.

"Согласно положениям нового специального закона, который вступил в силу благодаря широкому политическому консенсусу, мы приняли решение закрыть культурные учреждения: музеи, а также кинотеатры. Правительство должно действовать незамедлительно, поэтому было принято такое решение", – отметил Моравецкий.

Премьер Польши отметил, что многие страны ЕС готовятся ввести подобные меры.

"Придя к согласию с экспертами, наблюдая за развитием болезни, пользуясь опытом других стран, мы хотим действовать быстрее. Мы раньше других приняли многие решения. Во вторник, 10 марта, во время дискуссии в Европейском совете стало понятно, что другие страны принимают подобные меры", – сказал глава польского правительства.

В среду, 11 марта, Министерство здоровья Польши сообщило об обнаружении еще двух случаев короновирусные инфекции. Это означает, что в Польше уже 27 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-2019.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 11 марта, утвердил меры для противостояния угрозе эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В том числе Кабмин ввел карантин во всех учреждениях образования с 12 марта сроком на три недели. Кроме того, предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.