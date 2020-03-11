Рост цен в промышленности замедлился в феврале до 0,1%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам февраля 2020 года цены в промышленности снизились на 6,8%, по итогам января 2020 года – на 5,9%, декабря 2019 года – на 7,4%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в феврале снизились на 0,8% к январю 2020 года, тогда как при поставках за пределы страны они возросли на 3,6%.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подешевела на 1,2%, в частности, в добыче каменного угля – на 3,7%, сырой нефти и природного газа – на 6%, в производстве кокса – на 3,3%. В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха снижение цен составило 2,1%.

Основной причиной подорожания в феврале стал рост цен в металлургии на 3,7%, в добыче металлических руд – на 3,1%, в химическом производстве – на 1,4%, в перерабатывающей промышленности – на 1,2%, в машиностроении – на 0,5%.