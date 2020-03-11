Мининфраструктуры рекомендовало закрыть авиасообщение с Италией

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

"Министерство инфраструктуры обратилось к Госавиаслужбе с предложением рекомендовать украинским авиакомпаниям, которые осуществляют или планируют осуществлять регулярные и чартерные рейсы в/из Италии, рассмотреть возможность временной приостановки таких рейсов на период действия карантина с целью предотвращения занесения и распространения болезни на территории Украины", – сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что украинские авиакомпании уже оптимизируют полетную программу в сообщении между Украиной и странами, в которых массово распространяются случаи коронавирусной инфекции.

В то же время аэропорты Украины работают в штатном режиме, в них введен усиленный режим текущей дезинфекции.

Кроме того, в международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, проводится температурный скрининг пассажиров и опросы перед началом пограничного и таможенного оформления международных рейсов.

"Эксплуатантам воздушных судов, осуществляющих международные перевозки из/в стран, опасных в отношении COVID-19 рекомендовано увеличить количество дезинфекции воздушных судов в каждом аэропорту на маршруте", – добавили в Мининфраструктуры.

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Как сообщалось, ранее авиакомпания SkyUp Airlines отменила часть рейсов в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса и введения властями этих стран мер по предупреждению распространения заболевания.

Накануне авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила об отмене рейсов в 16 стран, в том числе в Италию, а также сокращении частоты полетов на внутренних маршрутах в Украине.